Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель. С локоном (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. С локоном
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. С локоном. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 600 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
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