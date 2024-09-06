Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель. С локоном (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. С локоном. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 600 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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