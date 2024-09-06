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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель. С локоном (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. С локоном

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Никель С локоном - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Никель С локоном - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. С локоном. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 600 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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