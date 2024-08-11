Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,730,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?
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