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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,730,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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