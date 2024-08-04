Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность PROOF
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Где продать?
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