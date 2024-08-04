Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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