Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель. Без локона (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. Без локона. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 725 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

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