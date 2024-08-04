Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель. Без локона (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Без локона
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,0 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. Без локона. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 725 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.
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