Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1978 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,399,999
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1978
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1978 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (6)
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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