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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1978 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1978 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1978 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,399,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1978
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1978 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 PGM
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCG
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 1 злотый 1978 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 1 злотый 1978 на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 злотый 1978 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1978 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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