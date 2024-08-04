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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Интеркосмос 78" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4624 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (4)
  • V. GADOURY (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Интеркосмос 78" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Интеркосмос 78" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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