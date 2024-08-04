Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Интеркосмос 78" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4624 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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