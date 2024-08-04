Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Интеркосмос 78" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4624 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1978 "Интеркосмос 78" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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