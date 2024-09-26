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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,8 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1638 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Януш Корчак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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