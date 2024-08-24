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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 50,020,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 грошей 1978 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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