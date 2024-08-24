Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 50,020,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?
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