Пробные 100 злотых 1978 года MW "Голова Лося". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Голова Лося" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1637 проданному на аукционе Stary Sklep за 1650 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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