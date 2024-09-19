Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 50,177
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
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