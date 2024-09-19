100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

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