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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,177

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1975 "Королевский замок в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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