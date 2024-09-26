100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1979 года "Людовик Заменгоф" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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