Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1982 года MW "Аист". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1982 года "Аист" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61567 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cieszyńskie CN (7)
- COINSNET (2)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Niemczyk (3)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (2)
- Numisbalt (5)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Soler y Llach (1)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (1)
- Teutoburger (5)
- WCN (10)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (7)
- Wu-eL (2)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 100 злотых 1982 "Аист" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск