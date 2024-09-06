100 злотых 1982 года MW "Аист". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1982 года "Аист" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61567 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.

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