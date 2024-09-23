Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
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- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6240 $
Цена в валюте аукциона 6240 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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