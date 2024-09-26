100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 118 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

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