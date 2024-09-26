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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,184

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 118 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 225 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1975 "Игнаций Ян Падеревский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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