Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 14,15 гр
- Чистого серебра (0,3412 oz) 10,6125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 8,700
- Тираж PROOF 3,750
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (204)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 DPL NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS70 PCG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
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Где продать?
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