100 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность PROOF (86) UNC (108) XF (1) AG (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS70 (2) MS69 (3) MS68 (9) MS67 (5) MS66 (10) MS65 (1) MS64 (3) MS62 (1) PF70 (1) PF69 (11) PF68 (10) PF67 (7) PF66 (1) PF65 (3) PF64 (1) PF63 (1) ULTRA CAMEO (27) DPL (4) Сервис NGC (57) PCG (1) PCGS (9) GCN (1) ANACS (1)

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