Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 14,15 гр
  • Чистого серебра (0,3412 oz) 10,6125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8,700
  • Тираж PROOF 3,750

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (204)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Busso Peus (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • CNG (1)
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (3)
  • Felzmann (5)
  • GGN (3)
  • GMA Numismatica Napoli srl (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HARMERS (1)
  • Heritage (11)
  • Hess Divo (1)
  • InAsta (3)
  • Klondike Auction (2)
  • MARCINIAK (11)
  • MDC Monaco (1)
  • Möller (1)
  • Monety i Medale (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (36)
  • Numimarket (8)
  • Numis Poland (1)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rzeszowski DA (10)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (7)
  • Stary Sklep (20)
  • Stephen Album (2)
  • Teutoburger (8)
  • V. GADOURY (1)
  • VL Nummus (2)
  • WCN (26)
  • WDA - MiM (17)
  • Wójcicki (3)
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 DPL NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1982 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск