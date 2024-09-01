Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1975 года MW SW "Елена Моджеевская". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 60,158
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Елена Моджеевская" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1857 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 490 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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