100 злотых 1975 года MW SW "Елена Моджеевская". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1975 года "Елена Моджеевская" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1857 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 490 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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