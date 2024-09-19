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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,334

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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