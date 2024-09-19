Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,334
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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