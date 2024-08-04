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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Генрик Венявский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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