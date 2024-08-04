100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

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