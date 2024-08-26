100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1977 года "Королевский замок на Вавеле" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1150 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

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