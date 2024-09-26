100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3687 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 350 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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