Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Королевский замок на Вавеле" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1666 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1325 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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