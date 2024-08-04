Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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