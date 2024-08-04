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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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