Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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