10 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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