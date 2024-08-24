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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numimarket (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1977 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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