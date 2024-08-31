Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Зубр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

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