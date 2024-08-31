Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,400
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Зубр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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