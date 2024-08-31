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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Зубр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Зубр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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