Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Обыкновенный усач" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе Stary Sklep за 550 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1977 "Обыкновенный усач" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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