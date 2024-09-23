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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Обыкновенный усач" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе Stary Sklep за 550 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Heritage (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Обыкновенный усач" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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