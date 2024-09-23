Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Обыкновенный усач" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе Stary Sklep за 550 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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