Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1977 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1977 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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