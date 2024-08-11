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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1977 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1977 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1977 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1977 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1977 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1977 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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