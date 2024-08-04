Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7191 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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