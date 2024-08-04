Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7191 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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