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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7191 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Владислав Реймонт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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