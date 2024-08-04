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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1977 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1977 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 6 ноября 1999.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша 10 злотых 1977 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1977 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1977 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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