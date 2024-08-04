10 злотых 1977 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1977 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 6 ноября 1999.

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