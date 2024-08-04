Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1977 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1977 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 6 ноября 1999.
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