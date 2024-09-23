Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Обыкновенный усач" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392420 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 940 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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