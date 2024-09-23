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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Обыкновенный усач" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Обыкновенный усач" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392420 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 940 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 940 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1977 MW "Обыкновенный усач" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Обыкновенный усач" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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