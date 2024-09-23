Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Королевский замок на Вавеле" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (2)
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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