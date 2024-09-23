Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Королевский замок на Вавеле" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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