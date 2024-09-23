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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Королевский замок на Вавеле" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Королевский замок на Вавеле" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1977 MW "Королевский замок на Вавеле" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Королевский замок на Вавеле" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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