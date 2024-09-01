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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 540 PLN. Торги состоялись 8 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Владислав Реймонт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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