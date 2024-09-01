Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 540 PLN. Торги состоялись 8 июня 2023.

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