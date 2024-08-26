Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24883 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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