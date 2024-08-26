2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24883 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность PROOF (103) UNC (11) AU (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF69 (8) PF68 (5) PF67 (2) PF66 (5) PF65 (2) PF64 (1) PF63 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (21) Сервис PCGS (7) NGC (17)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Aureo & Calicó (3)

Bruun Rasmussen (2)

Busso Peus (1)

Chaponnière (1)

Cieszyńskie CN (2)

Emporium Hamburg (6)

Frühwald (4)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

Heritage (10)

Heritage Eur (1)

HIRSCH (1)

ibercoin (1)

Künker (7)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (6)

Numimarket (4)

Numisbalt (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (5)

Rhenumis (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (1)

Sonntag (1)

Stack's (4)

Stary Sklep (1)

Tauler & Fau (4)

Teutoburger (10)

V. GADOURY (2)

WAG (7)

WCN (10)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (7)