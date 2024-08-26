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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24883 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
554 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1977 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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