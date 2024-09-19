Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1977 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1977 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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