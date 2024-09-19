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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1977 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1977 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1977 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1977 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
  • Денга1700 (1)
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 злотых 1977 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1977 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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