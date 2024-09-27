2 злотых 1977 года WK (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1977 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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