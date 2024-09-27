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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1977 года WK (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1977 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1977 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1977 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 2 злотых 1977 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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