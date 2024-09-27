Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1977 года WK (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1977 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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