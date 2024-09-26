Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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