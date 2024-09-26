Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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