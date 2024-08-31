Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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