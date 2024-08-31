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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stary Sklep (4)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1977 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Генрик Сенкевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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