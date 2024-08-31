Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 31,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (146) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.
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Сохранность MS65 NGC
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