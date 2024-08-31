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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 31,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (146) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1966 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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