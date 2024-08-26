Пробные 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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