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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность SP68 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1985 "Пшемысл II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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