Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аист". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1982 года "Аист" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7137 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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