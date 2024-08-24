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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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