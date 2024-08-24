Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

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