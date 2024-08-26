Пробные 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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