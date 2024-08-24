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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Елена Моджеевская". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Елена Моджеевская" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Елена Моджеевская" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Елена Моджеевская" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2940 проданному на аукционе Stary Sklep за 1525 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1975 "Елена Моджеевская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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