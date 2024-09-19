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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,55 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2842 проданному на аукционе Stary Sklep за 8800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
1119 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1987 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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