Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,55 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2842 проданному на аукционе Stary Sklep за 8800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
1119 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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