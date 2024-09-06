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Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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