Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
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