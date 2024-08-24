Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

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