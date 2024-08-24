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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Stack's (2)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stack's - May 5, 2014
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stack's - May 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 мая 2014
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2014
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2014
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2014
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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