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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,9 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "70-летие Великопольского восстания" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 747 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9500 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
2398 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1988 "70-летие Великопольского восстания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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