Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Рысь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2389 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 775 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Рысь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1979 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск