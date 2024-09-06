Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,0 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 725 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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