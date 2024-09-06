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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 725 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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