Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 725 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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