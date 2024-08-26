Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Stary Sklep за 650 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1979 "Серна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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