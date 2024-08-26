Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Stary Sklep за 650 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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