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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Stary Sklep за 650 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stack's - October 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stack's - November 8, 2013
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность SP67 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Серна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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