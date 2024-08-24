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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1966 года MW WK "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW WK "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW WK "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21 гр
  • Чистого серебра (0,6076 oz) 18,9 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW WK. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (12)
  • Wójcicki (13)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1966 MW WK "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1966 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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