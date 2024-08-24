Пробные 100 злотых 1966 года MW WK "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW WK. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность UNC (95) AU (2) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (10) MS63 (1) SP64 (1) Сервис NGC (15) GCN (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (2)

Coins.ee (1)

Künker (1)

MARCINIAK (12)

Niemczyk (15)

Numedux (1)

Numimarket (9)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (3)

Stary Sklep (8)

WCN (22)

WDA - MiM (12)

Wójcicki (13)