Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1966 года MW WK "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21 гр
- Чистого серебра (0,6076 oz) 18,9 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW WK. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (2)
- Coins.ee (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (12)
- Niemczyk (15)
- Numedux (1)
- Numimarket (9)
- Numis Poland (1)
- Rzeszowski DA (3)
- Stary Sklep (8)
- WCN (22)
- WDA - MiM (12)
- Wójcicki (13)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 100 злотых 1966 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск